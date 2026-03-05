Due piste in terra battuta scoperte nel Parco Monti Picentini | scatta il sequestro

Due piste in terra battuta sono state scoperte nel Parco Monti Picentini dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Acerno. Nell’ambito di un’operazione chiamata Bosco Sicuro, finalizzata a controllare e contrastare i reati ambientali, gli agenti hanno condotto un’attività investigativa che si è conclusa con il sequestro delle aree. La scoperta è avvenuta nel corso di controlli di routine eseguiti nel mese scorso.

I militari hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria il responsabile dei lavori per violazione al codice dei beni culturali e del paesaggio ed al testo unico sull'edilizia L'esecuzione dei lavori ha avuto ad oggetto un'area di particolare pregio ricadente nel Parco Regionale "Monti Picentini", ma anche una "Zona di Protezione Speciale", soggetta inoltre a vincolo idrogeologico. I militari hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria in stato di libertà, il responsabile dei lavori per violazione al codice dei beni culturali e del paesaggio ed al testo unico sull'edilizia.