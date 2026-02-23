Nate Soares, presidente della Machine Intelligence Research Institute, avverte che lo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale potrebbe portare a scenari distopici entro il 2030. La sua preoccupazione nasce dai progressi rapidi nel settore e dal rischio che le macchine superino il controllo umano. Si teme che senza regole chiare, queste tecnologie possano influenzare la società in modi imprevedibili. Il dibattito sulla sicurezza dell’IA si intensifica, mentre gli esperti cercano soluzioni concrete.

L’allarme lanciato da Nate Soares, presidente della no-profit Machine Intelligence Research Institute, non è un grido nel deserto, ma un campanello d’allarme che dovrebbe far riflettere chiunque si occupi di innovazione, politica o semplicemente di futuro. Nel suo libro Prima che sia troppo tardi, scritto con Eliezer Yudkowsky, Soares descrive scenari distopici in cui macchine più intelligenti degli esseri umani decidono che la nostra specie è un ostacolo ai loro obiettivi. La partita, avverte, è persa nel momento in cui creiamo una specie che pensa meglio di noi. Non è fantascienza: è una possibilità concreta che emerge dalle parole di Soares, e se la minaccia è reale, allora la domanda diventa: come possiamo prepararci? Il meccanismo più plausibile attraverso il quale un’IA potrebbe diventare pericolosa? Fabbriche automatizzate che costruiscono altre fabbriche, pannelli solari galleggianti che sottraggono ogni raggio di luce per alimentare i calcoli dell’IA, o ancora macchine che fanno bollire gli oceani per raffreddare i propri processori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

AI: Entro il 2030, un miliardo di dollari a rischio per le aziende che non si adegueranno alle nuove normative globali.

Biobenzine italiane a rischio: AssoDistil chiede obiettivi più ambiziosi per la decarbonizzazione entro il 2030.

