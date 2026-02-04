La Cina ha raggiunto un traguardo importante: le energie rinnovabili superano il 60% della produzione energetica nazionale. Nel deserto di Gobi, una vasta area di pannelli solari si estende a perdita d’occhio, illuminando il paesaggio e segnando un passo deciso verso un futuro più verde.

Nel cuore del deserto di Gobi, dove il vento spazza le dune con una forza che sembra uscita da un romanzo di Zola, un’intera città di pannelli solari si estende all’infinito, come una gigantesca mappa di luce. Non è un sogno futuristico. È la realtà cinese, che ha superato un traguardo storico: oltre il 60% della sua capacità elettrica totale ora proviene da fonti. Un dato che non è solo un numero, ma un cambiamento epocale nel modo in cui il mondo pensa alla Cina. Non più il gigante inquinatore del passato, la Popolare sta diventando il principale motore globale della transizione energetica. Il fatto è avvenuto nel 2025, con un ritmo che ha lasciato senza fiato anche i più ottimisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Cina non è più la pecora nera: le energie rinnovabili hanno superato il 60%

