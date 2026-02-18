Italia export in crescita del 3,3% nel 2025 | farmaceutico traina e nuovi mercati premiano la resilienza delle imprese

Nel 2025, l’Italia ha registrato un aumento del 3,3% nelle esportazioni, un risultato che si deve alla forte domanda del settore farmaceutico e all’ingresso in nuovi mercati. La crescita ha portato il saldo commerciale a oltre 50 miliardi di euro, nonostante le tensioni sui dazi commerciali. Le aziende italiane hanno saputo adattarsi e trovare opportunità anche in paesi emergenti, rafforzando la loro presenza internazionale.

Export in Contrattendenza: L'Italia Cresce del 3,3% nel 2025, Sfida i Dazi e Punta su Nuovi Mercati. L'Italia ha concluso il 2025 con un aumento del 3,3% delle esportazioni, raggiungendo un saldo commerciale di 50,746 miliardi di euro. Il risultato, inatteso alla luce delle tensioni commerciali globali e dei dazi imposti da Washington, premia la resilienza delle imprese italiane e la loro capacità di adattamento. Il settore farmaceutico ha trainato la crescita, mentre l'attenzione si sposta ora sui mercati emergenti. Un Anno di Resilienza e Riconferma del Made in Italy. Il 2025 si è rivelato un anno positivo per l'economia italiana, con l'export che ha dimostrato una notevole capacità di resistenza.