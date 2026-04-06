Dramma alle Rocchette | climber ferita salvataggio in volo con Pegaso

Lunedì pomeriggio alle Rocchette, una climber è rimasta ferita dopo essere caduta e aver urtato contro la roccia durante un’attività di arrampicata. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 e ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che ha effettuato il soccorso in volo. Sul posto sono arrivati anche i sanitari e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Una climber è rimasta ferita dopo un impatto con la roccia alle 16 di lunedì 6 aprile, durante una sessione di arrampicata presso la falesia delle Rocchette. L’intervento coordinato del Soccorso Alpino e dell’elisoccorso Pegaso ha permesso il recupero della donna in un contesto morfologicamente complesso. La giornata di Pasquetta era iniziata con l’obiettivo di praticare sport all’aperto, ma l’entusiasmo per la disciplina si è trasformato in emergenza nel pomeriggio. La donna stava affrontando le pareti delle Rocchette, un sito ampiamente conosciuto tra i frequentatori di questo sport, quando un incidente ha interrotto bruscamente l’attività. A causa della natura impervia del terreno, l’estrazione della sportiva ha richiesto l’impiego di mezzi specializzati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dramma alle Rocchette: climber ferita, salvataggio in volo con Pegaso "Un cuore grande come il suo corpo": Vanos, il salvataggio alle Hawaii e quel volo maledettoDici Santa Clara e pensi a Steve Nash, senza ombra di dubbio il più forte giocatore di basket mai uscito dal college della Nord California. Il bobbista Eric Fantazzini spicca il volo con le Ali del PegasoPECCIOLI Per Eric Fantazzini, atleta olimpico del bob, arrivano le Ali del Pegaso, l’onorificenza che l’assemblea legislativa riconosce a donne e...