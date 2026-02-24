Gabbiano abbattuto da una pallonata il calciatore non ci pensa su due volte | salvataggio da brividi

Durante una partita in Turchia, un gabbiano è stato colpito accidentalmente da una pallonata, causando il suo crollo sul terreno. Un calciatore si avvicina subito e, senza esitazioni, inizia a praticargli un massaggio cardiaco. L’azione rapida del giocatore ha permesso di rianimare l’animale, che ora si trova sotto osservazione. La scena ha attirato l’attenzione di tutti i presenti allo stadio.