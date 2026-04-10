China Railway Express boom di viaggiatori per la rotta transcaspica Xìan-Baku

Nel primo trimestre del 2026, la rotta transcaspica del China Railway Express tra la città cinese di Xìan e Baku ha registrato un aumento significativo nel numero di viaggiatori, secondo le autorità locali. La tratta rappresenta un collegamento più rapido e resistente tra Cina ed Europa, contribuendo a rafforzare i collegamenti logistici lungo questa direttrice. La crescita dei passeggeri si è verificata in un periodo di espansione delle rotte ferroviarie internazionali gestite dal servizio.

XI’AN (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La rotta transcaspica del China Railway Express (Xìan) ha registrato una forte crescita nel primo trimestre del 2026, offrendo un collegamento più rapido e resiliente tra Cina ed Europa, secondo le autorità locali. La rotta si snoda da Xìan, capoluogo della provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, a Baku, capitale dell’Azerbaigian, passando per il Kazakistan e il Mar Caspio. Il corridoio ferroviario-marittimo rappresenta il collegamento più breve per le successive connessioni verso l’Europa, diversificando le opzioni del trasporto merci transcontinentale all’interno della rete logistica. Da gennaio a marzo, la rotta ha gestito 85 viaggi con questa modalità, in aumento del 150% su base annua, ha dichiarato Wu Le, vice direttore generale della Xìan Free Trade Port Construction and Operation Co. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ’Storie di Ravenna’, capitolo dedicato ai viaggiatori fuori rottaLa rassegna ’Storie di Ravenna’, che racconta la città attraverso le voci di studiosi ed esperti in dialogo con i linguaggi teatrali, prosegue con ’A... Leggi anche: Pechino Express 2026, la coppia eliminata della terza puntata, i vincitori e la classifica dei viaggiatori China Railway Express, boom di viaggiatori per la rotta transcaspica Xìan-BakuXI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La rotta transcaspica del China Railway Express (Xìan) ha registrato una forte crescita nel primo trimestre del 2026, offrendo un collegamento più rapido e resiliente ... lanuovasardegna.it China Railway Express da Xi’an a Baku, +150% di viaggi nel primo trimestre 2026La rotta transcaspica del China Railway Express (Xi'an) ha registrato una forte crescita nel primo trimestre del 2026, offrendo un collegamento più rapido e resiliente tra Cina ed Europa, secondo le a ... italpress.com