Terranuova Bracciolini al via il ciclo di incontri Il racconto e la voce

Questa settimana a Terranuova Bracciolini partirà il ciclo di incontri “Il racconto e la voce”. L’evento, gratuito, si rivolge agli adulti che vogliono scoprire o migliorare le proprie capacità nel racconto e nell’espressione orale. L’appuntamento è fissato per giovedì 5 febbraio e promette di coinvolgere chi desidera avvicinarsi a queste arti in modo semplice e diretto.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – Prenderà il via giovedì 5 febbraio a Terranuova Bracciolini il ciclo di incontri "Il racconto e la voce", un percorso gratuito dedicato agli adulti che desiderano avvicinarsi – o approfondire – l'arte del racconto e dell'espressione orale. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Il Glicine – Intrecci di idee APS, realtà attiva sul territorio nella promozione culturale e sociale, in collaborazione con la biblioteca comunale Le Fornaci e con il patrocinio del Comune di Terranuova Bracciolini. Il ciclo prevede quattro incontri, in programma il 5, 12, 19 e 26 febbraio, dalle ore 18.

