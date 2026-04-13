Ciclo dei rifiuti FP Cgil | Fallimento politico totale | Provincia e ATO paralizzati

Il ciclo dei rifiuti nella provincia di Avellino mostra evidenti problemi di gestione e coordinamento. La paralisi di enti come la Provincia e l'ATO ha portato a una situazione di stallo, evidenziando le difficoltà nel mantenere un sistema efficiente di raccolta e smaltimento. La mancanza di interventi concreti ha generato criticità nella gestione dei rifiuti, rendendo evidente il fallimento delle politiche adottate finora.

Il ciclo integrato dei rifiuti in provincia di Avellino è il simbolo di un fallimento politico e amministrativo ormai evidente. Tre anni di ritardi, rinvii e immobilismo hanno prodotto un solo risultato: il blocco totale del sistema. La gestione del percorso, in particolare sull’acquisizione.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Rifiuti, condizioni inaccettabili per i lavoratori: presidio della Fp Cgil a Santa Maria a VicoLa Funzione Pubblica Cgil di Caserta ha proclamato per mercoledì 5 febbraio 2026, dalle ore 8:20 alle 10:20, un presidio statico con assemblea... Provincia di Frosinone, l'allarme della FP CGIL: "Basta al part-time strutturale, il lavoro pubblico sta diventando lavoro povero"Il sindacato denuncia la situazione dei dipendenti impiegati a 18 ore settimanali con stipendi tra gli 800 e i 1000 euro La FP CGIL Frosinone Latina...