Rifiuti condizioni inaccettabili per i lavoratori | presidio della Fp Cgil a Santa Maria a Vico

La Fp Cgil di Caserta ha organizzato un presidio questa mattina a Santa Maria a Vico. I lavoratori del servizio di igiene ambientale protestano per le condizioni di lavoro considerate inaccettabili. La manifestazione si è svolta davanti al municipio, con un’assemblea sindacale che ha coinvolto i dipendenti, molti dei quali si sono detti preoccupati per la mancanza di mezzi e sicurezza sul lavoro. La protesta, annunciata in anticipo, cerca di attirare l’attenzione sulle difficoltà quotidiane di chi si occupa di mantenere pulito il paese

Tempo di lettura: 2 minuti La Funzione Pubblica Cgil di Caserta ha proclamato per mercoledì 5 febbraio 2026, dalle ore 8:20 alle 10:20, un presidio statico con assemblea sindacale retribuita dei lavoratori del servizio di igiene ambientale impiegati nel Comune di Santa Maria a Vico. L’iniziativa si svolgerà all’esterno della sede comunale ed è stata indetta a seguito di numerose segnalazioni pervenute al sindacato da parte delle maestranze, che denunciano inadempienze di natura normativa e contrattuale. “ Tra le principali criticità segnalate figurano le condizioni del cantiere – ha dichiarato Alfredo Gagliotti, segretario provinciale Igiene Ambientale Fp Cgil – che è fatiscente e privo di adeguati spogliatoi e servizi igienici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

