Cabaret e improvvisazione guidano le serate Cialtronight di Andrea Vasumi

La stagione 20252026 di Forlì torna con l’appuntamento “Cialtronight”, lo spettacolo di Andrea Vasumi. La serata combina cabaret e improvvisazione, portando in scena risate e momenti spontanei. Vasumi, che ha ideato e condotto lo spettacolo, si allea con il Teatro delle Forchette per offrire un’esperienza divertente e coinvolgente al pubblico.

Con la stagione 20252026 torna a Forlì l’appuntamento con “Cialtronight”, lo spettacolo ideato e condotto dal comico forlivese Andrea Vasumi in collaborazione con il Teatro delle Forchette. Nato come format di cabaret contaminato, Cialtronight si distingue da sempre per la sua natura mutevole: ogni serata è diversa dalla precedente, grazie alla presenza di ospiti sempre nuovi e a una comicità che dialoga costantemente con l’attualità, la cronaca e il costume. Giovedì 19 febbraio, alle ore 21.15, lo spettacolo andrà in scena alla Taverna Verde – Naima Club di Forlì con un ritmo tutto costruito sulla tecnica dell’improvvisazione con la platea e una comicità capace di alternare leggerezza, ironia e osservazione del presente.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Cialtronight Comicità e improvvisazione tornano al Naima Club con "Cialtronight" Il 15 gennaio 2026, il Naima Club ospiterà nuovamente “Elementi” e “Silent Movie“ per Impro al Ridotto. Due serate d’autore con l’improvvisazione teatrale Il Ridotto del Teatro Brecht di San Sisto ospita due serate dedicate all’improvvisazione teatrale con le produzioni “Elementi” e “Silent Movie”. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Davide Dalfiume Comico. . Quella volta che mi ha raggiunto sul palco Andrea Roffeni uno dei fondatori del fans club dedicato a noi, cioè a Dondarini e Dalfiume. Ha preteso che mi iscriversi anch'io. PS. venerdi e sabato 20 e 21 febbraio io e Dondarini saremo facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.