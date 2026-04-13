Choco Run a Perugia settima edizione I vincitori

A Sant'Andrea delle Fratte di Perugia si è conclusa la settima edizione di Choco Run. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti che si sono sfidati lungo il percorso. Sono stati annunciati i vincitori in diverse categorie, con premi assegnati alle migliori prestazioni e alle creazioni più apprezzate. La giornata ha attirato un pubblico numeroso, presente sia per sostenere i partecipanti sia per assaporare le specialità offerte.

Perugia, 13 aprile 2025 – Un gran bel successo a Sant'Andrea delle Fratte di Perugia per la settima edizione della “Choco Run” la gara nata dal tradizionale “5000 di Perugia”, valevole quale prima tappa Circuito regionale Endas di podismo master e assoluti, a cui era abbinata l’undicesima edizione del “Trofeo Circolo Dipendenti Perugina”, abbonata quest’anno al campionato assoluti giovanile Fidal di corsa su strada. Tantissimi bambini insieme agli adulti si sono ritrovati per una grande giornata di sport lungo le strade del quartiere. Grande la soddisfazione dell’assessore comunale allo sport di Perugia, Pierluigi Vossi, rimasto entusiasta della grande partecipazione alla manifestazione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Choco Run a Perugia, settima edizione. I vincitori Annunciati i vincitori della settima edizione dei “TRT World Citizen Awards”Con il tema “Inspiring Positive Change”, i premi di quest’anno rendono omaggio a protagonisti del cambiamento a livello globale, con il Lifetime... Johannes Lochner domina anche nella terza run del bob a 2. Patrick Baumgartner risale in settima piazzaTutto da copione, almeno per i tre gradini del podio, nella terza run del bob a 2 al maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.