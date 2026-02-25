annunciati i vincitori della settima edizione dei trt world citizen awards

Con il tema “Inspiring Positive Change”, i premi di quest’anno rendono omaggio a protagonisti del cambiamento a livello globale, con il Lifetime Achievement Award assegnato all’architetto italiano Raul Pantaleo per aver promosso l’architettura come strumento di equità sociale e rinascita. Istanbul – Nati nel 2017 all’interno della visione di TRT orientata a “inspiring positive change” e considerati uno dei suoi più importanti progetti di responsabilità sociale, i TRT World Citizen Awards sono stati assegnati per la settima volta quest’anno. I premi, conferiti a persone provenienti da diversi Paesi del mondo che, nei rispettivi ambiti, ampliano il beneficio sociale su scala globale, contribuiscono a condividere le loro storie con il pubblico internazionale e a favorire la diffusione di un cambiamento positivo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

