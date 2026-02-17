Johannes Lochner domina anche nella terza run del bob a 2 Patrick Baumgartner risale in settima piazza

Johannes Lochner vince la terza run del bob a due, causando sorprese tra gli atleti e lasciando gli avversari indietro. Durante la prova, Lochner ha dimostrato grande velocità, migliorando il suo tempo rispetto alle sessioni precedenti. Patrick Baumgartner, che aveva iniziato in ritardo, riesce a risalire fino alla settima posizione, grazie a una buona performance nella curva finale.

Tutto da copione, almeno per i tre gradini del podio, nella terza run del bob a 2 al maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sulla Eugenio Monti infatti si cristallizzano i primi tre posti in chiave medaglie in attesa della quarta e decisiva discesa. Johannes Lochner continua a dominare: il tedesco prosegue sull'onda delle prime due discese di ieri e allunga ancora sui rivali. Ancora una volta miglior parziale, tempo complessivo di 2:44.79 e medaglia d'oro vicinissima. Prosegue il sogno della tripletta tedesca: seconda posizione per Francesco Friedrich, staccato di 92 centesimi, terzo è Adam Ammour che, dopo l'errore nella seconda run, si riprende e allunga sugli inseguitori.