Dopo la partita contro il Como, il tecnico dell'Inter ha commentato la situazione in campionato, affermando che anche loro sono soddisfatti di avvicinarsi alla Champions League. Ha inoltre dichiarato che nel primo tempo sono stati presi alla sprovvista, senza fornire dettagli ulteriori. Le sue parole sono state raccolte a margine del match, senza altre precisazioni sul risultato o sui singoli giocatori.

Una rimonta al sapore di Scudetto, ma con lo spumante da lasciare ancora in frigo. L’Inter passa a Como dopo una partita folle e si prende il +9 sul Napoli, con la sensazione di aver dato un altro strappo decisivo alla corsa. "Contro il Como non era semplice e lo sapevamo, affrontavamo una squadra che lotta per qualcosa di importante e lo hanno fatto vedere: facevamo fatica a trovare le vie d’uscita, eravamo molli in fase difensiva", ha spiegato Chivu ai microfoni di Dazn nel post partita. "Il gol sul finale di primo tempo ci ha dato fiducia, poi abbiamo cambiato atteggiamento, tirando fuori un po’ di carattere e alzando i giri" La svolta arriva anche dai dettagli, quelli preparati in settimana e poi decisivi nel momento chiave, come il saper sfruttare le palle inattive: "È una rimonta frutto del lavoro di tutto lo staff e della squadra.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu: "Scudetto? Rispondo come i colleghi. Anche noi siamo contenti di avvicinarci alla Champions"

Chivu lancia frecciate: «Lotta scudetto chiusa? Faccio come i miei colleghi che parlano di qualificazione alla Champions»di Redazione JuventusNews24Chivu lancia frecciate: «Lotta scudetto chiusa? Faccio come i miei colleghi che parlano di Champions».

Chivu punzecchia Conte sulla domanda scudetto: “Faccio come i miei colleghi che parlano solo di qualificazione Champions”L’allenatore dell’Inter, Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Como Chivu a Dazn Cosa prova?...