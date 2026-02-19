Noa Lang ha fatto parlare di sé dopo aver segnato due gol contro la Juventus, sorprendendo i tifosi del Galatasaray. La sua presenza in Turchia è stata inizialmente criticata, ma ora si tratta di un punto di riferimento per la squadra. Durante una recente intervista, Lang si è rivolto direttamente a Conte, rivelando parole che hanno attirato l’attenzione di tutti. La stessa società turca si aspetta che possa continuare a dimostrare il suo valore in campo e contribuire alla corsa europea.

Noa Lang è già diventato un idolo in Turchia. L’olandese, trasferitosi al Galatasaray in prestito nel mercato invernale, ha trovato i primi due gol con la nuova maglia nel match contro la Juventus valido per i play-off di Champions League. L’ex PSV ha ammesso di sentirsi apprezzato e le prestazioni di alto livello fornite finora ne sono la conferma. Al termine della sfida contro i bianconeri non è mancata una stoccata al suo ormai ex allenatore, Antonio Conte. La stoccata di Lang a Conte: “Ora ho un allenatore di altissimo livello”. “ Chissà se Conte ha visto la tua gara “. Questa la frase con cui è iniziata l’intervista di Noa Lang a margine della sfida di Champions League vinta contro la Juventus. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Da flop a rimpianto, Lang sorprende tutti: avete sentito cos’ha detto a Conte?

