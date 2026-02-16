Avete sentito cosa ha detto Lorena Bianchetti in diretta? Che gaffe! C’è chi tuona Figuraccia come Petrecca!

Lorena Bianchetti ha fatto una gaffe in diretta, perché ha sbagliato una parola durante il suo programma, scatenando commenti ironici sui social. Alcuni utenti hanno commentato che si tratta di una figuraccia simile a quella di Petrecca, sottolineando come anche i volti più esperti possano commettere errori davanti alle telecamere. La conduttrice, che lavora da oltre trent’anni su temi di fede e spiritualità, si è trovata improvvisamente al centro di critiche e battute, proprio nel momento in cui sembrava aver consolidato la sua immagine di serietà.

Una carriera costruita in oltre trent’anni di programmi dedicati alla fede e alla spiritualità, eppure è bastato un lapsus in diretta per scatenare polemiche e ironie sui social. Protagonista dell’episodio è stata Lorena Bianchetti, volto storico della trasmissione religiosa di Rai A Sua Immagine, che durante l’ultima puntata domenicale ha pronunciato una frase destinata a far discutere. Un errore immediatamente notato dal pubblico e rilanciato da diverse testate online, tra sarcasmo e critiche. La gaffe assurda di Lorena Bianchetti su. Gesù!. Nel consueto appuntamento che precede l’Angelus da Piazza San Pietro, la conduttrice stava annunciando una puntata speciale da Assisi quando, parlando dell’ostensione, ha confuso il riferimento al corpo di San Francesco con quello di Gesù. 🔗 Leggi su Donnapop.it

