Chiusi i vari serbatoi e attive le lavorazioni nei singoli cantieri il primo aggiornamento dell' Aca
Nella giornata odierna, l'azienda ha comunicato che tutte le operazioni di chiusura dei serbatoi sono state completate senza problemi. Contestualmente, sono state avviate le lavorazioni sui cantieri interessati, che proseguono secondo il programma stabilito. La comunicazione ufficiale conferma il regolare svolgimento delle attività e l'inizio delle fasi successive del progetto.
«Le operazioni di chiusura dei vari serbatoi si sono svolte regolarmente. Sono già attive tutte le lavorazioni sui singoli cantieri».Questo il primo aggiornamento, alle ore 8:40 di lunedì 13 aprile, fornito dall'Aca.È in corso un maxi intervento sull'acquedotto Giardino suddiviso in diversi.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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