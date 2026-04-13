Chiusi i vari serbatoi e attive le lavorazioni nei singoli cantieri il primo aggiornamento dell' Aca

Nella giornata odierna, l'azienda ha comunicato che tutte le operazioni di chiusura dei serbatoi sono state completate senza problemi. Contestualmente, sono state avviate le lavorazioni sui cantieri interessati, che proseguono secondo il programma stabilito. La comunicazione ufficiale conferma il regolare svolgimento delle attività e l'inizio delle fasi successive del progetto.