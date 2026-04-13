Chiariello duro | Napoli spento pari che sa di sconfitta E i Fab Four non incidono

Il pareggio tra Napoli e Parma ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori, con alcuni commenti che evidenziano una prestazione deludente della squadra partenopea. L’analisi si concentra sul fatto che il Napoli non sia riuscito a imporre il proprio gioco e che i quattro giocatori chiave non abbiano inciso come previsto. La partita ha generato discussioni sul livello di forma e sulle strategie adottate durante l’incontro.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il pareggio contro il Parma accende il dibattito. Umberto Chiariello, intervenuto a Campania Sport su Canale 21, analizza senza mezzi termini la frenata del Napoli nella corsa scudetto. «Il Napoli non innesta la sesta e spegne la fiammella. È evidente che doveva vincerle tutte ed era quasi impossibile: sarebbe stato un record. Ma lasciare quattro punti al Parma in due partite è delittuoso», attacca Chiariello, sottolineando il peso specifico del risultato. Il giornalista va oltre, definendo il pareggio «amaro» e carico di significato: «È un pari che sa di sconfitta.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Chiariello duro: “Napoli spento, pari che sa di sconfitta. E i Fab Four non incidono” Napoli, un pari a Copenaghen che sa di beffaCome rovinare una serata vincente e compromettere una qualificazione che era in tasca: chiedere a Buongiorno, autore di un'ingenuità assurda che... Chiariello duro sul Napoli: Champions disastrosa e gestione da rivedereSecondo Chiariello, il successo in campionato ha evitato che la situazione precipitasse dopo una fase europea definita senza mezzi termini... #CHIARIELLO PUNTO CHIARO 10/11/25: «#CONTE, non puoi incendiare l'ambiente!»