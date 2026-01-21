Napoli un pari a Copenaghen che sa di beffa

Napoli pareggia a Copenaghen in una partita che avrebbe potuto portare la qualificazione. Un’ingenuità di Buongiorno, che ha regalato il gol del pareggio ai danesi in un momento di dominio partenopeo, ha compromesso il risultato e lasciato l’esito incerto. Una serata che poteva essere positiva si è conclusa con un passo falso, evidenziando come un singolo episodio possa influenzare un cammino europeo.

Come rovinare una serata vincente e compromettere una qualificazione che era in tasca: chiedere a Buongiorno, autore di un'ingenuità assurda che regala il pareggio al Copenaghen in dieci nel bel mezzo del dominio partenopeo. Gli azzurri hanno fatto la partita dall'inizio, sopperendo con personalità al cronico handicap degli infortuni (ieri s'è rivisto Lukaku in panchina), sfiorando per due volte il vantaggio: prima con il baby Vergara, promosso titolare pure in campo europeo e poi con Hojlund, il grande ex della serata. Ovvio che il match sia girato quando i padroni di casa siano rimasti in dieci: più cattiva che ingenua l'entrataccia di Delaney sul ginocchio di Lobotka, il Var richiama l'arbitro che cambia il colore del cartellino da giallo in rosso ed è il segnale che il Napoli può aumentare i giri.

