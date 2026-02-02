Umberto Chiariello non le manda a dire. Durante la trasmissione Campania Sport su Canale 21, il giornalista ha criticato duramente il rendimento del Napoli in Champions League. Secondo lui, la squadra ha fatto una stagione disastrosa e la gestione del club va rivista subito. Chiariello ha sottolineato che ci sono troppi errori e poca chiarezza, e che bisogna intervenire prima che sia troppo tardi. La contestazione è forte e mira a spingere il club a cambiare rotta.

Secondo Chiariello, il successo in campionato ha evitato che la situazione precipitasse dopo una fase europea definita senza mezzi termini disastrosa:“Ho l’impressione che non si dia il giusto peso alla vittoria del Napoli sulla Fiorentina. Questa partita era l’ennesima partita assolutamente da vincere, mai come adesso la partita della vita. Diciamo sempre le stesse cose: questa è la partita più importante. Ma in questo caso, come si fa a non pensare che sia davvero così? Perché il Napoli è uscito tra gli applausi della gente per la bella gara col Chelsea, ma che ha solo mascherato una ignominiosa Champions del Napoli, la peggiore della sua storia. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Chiariello duro sul Napoli: Champions disastrosa e gestione da rivedere

