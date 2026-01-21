Chiara Ferragni torna a essere protagonista nel mondo della moda come volto della nuova campagna Guess, segnando il suo ritorno alle luci dopo le recenti polemiche. La collaborazione rappresenta un passo importante nel riposizionamento della influencer, che riprende il suo ruolo di protagonista nel settore, mantenendo un profilo sobrio e professionale. La campagna riflette la sua volontà di ripartire con stile e determinazione, consolidando nuovamente il suo legame con il marchio.

Il ritorno passa dalla moda, e da un marchio che fa parte della sua storia. Chiara Ferragni prova a riprendersi quello che ha perso dopo gli scandali e le inchieste, e lo fa tornando a essere il volto di una grande campagna internazionale con Guess. La sua prima collaborazione fashion arriva esattamente una settimana dopo la chiusura del procedimento giudiziario legato al cosiddetto pandoro-gate, una ripartenza che arriva dopo anni di stop forzato e che l’imprenditrice digitale definisce apertamente come l’inizio di “un nuovo capitolo”. L’annuncio è arrivato direttamente dai suoi profili social, dove Ferragni ha condiviso gli scatti della campagna pubblicitaria globale Primavera-Estate 2026 del brand statunitense. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chiara Ferragni riparte da Guess: la prima campagna moda dopo il Pandoro-gate

Chiara Ferragni riparte da Guess: ecco la prima campagna dopo il proscioglimentoChiara Ferragni torna a collaborare con Guess dopo il proscioglimento nel caso del pandoro-gate.

Il ritorno di Chiara Ferragni: l’influencer è il nuovo volto di Guess dopo il proscioglimento per il Pandoro-gateChiara Ferragni torna a essere il volto di Guess per la collezione primaveraestate 2026, dopo il proscioglimento nel caso Pandoro-gate.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: È finita tra Bresh ed Elisa Maino, Hudson Williams bacia tutti e Chiara Ferragni riparte da sé stessa; Chiara Ferragni assolta nel caso Pandoro e Uova di Pasqua; Pandoro-gate, ecco perché Chiara Ferragni è stata prosciolta: la truffa non aggravata è punibile solo con…; Ferragni prosciolta, si chiude il caso pandoro.

Chiara Ferragni riparte da Guess: la prima campagna moda dopo il Pandoro-gateL'imprenditrice digitale torna nel fashion system con Guess, lo stesso brand con cui aveva collaborato 13 anni fa ... ilfattoquotidiano.it

Chiara Ferragni riparte da Guess: ecco la prima campagna dopo il proscioglimentoArchiviato il caso del pandoro-gate, l'influencer e imprenditrice digitale si dice pronta a iniziare un nuovo capitolo. «Sono il nuovo volto di Guess per la campagna Primavera 2026» ha annunciato oggi ... vanityfair.it

Chiara Ferragni è tornata, eccola nuova testimonial - facebook.com facebook