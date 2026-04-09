A Pennabilli, nel Riminese, un ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto è stato dichiarato in morte cerebrale dopo un incidente avvenuto nella vasca idromassaggio di un hotel. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche dopo essere stato risucchiato nella vasca durante il pomeriggio. La procura ha aperto un fascicolo per accertare le responsabilità dell’incidente.

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto, rimasto vittima di un grave incidente nella spa di un hotel a Pennabilli, nel Riminese, durante il giorno di Pasqua. Dopo giorni di ricovero in condizioni disperate all’ospedale Infermi di Rimini, i medici hanno accertato la morte cerebrale, avviando la procedura prevista dalla legge. Il giovane non aveva mai ripreso conoscenza dopo essere rimasto sott’acqua per diversi minuti. Le sue condizioni erano apparse da subito critiche, a causa del lungo tempo trascorso immerso senza respirare. Cosa era successo Papà mamma, bambino 12enne e zii erano scesi nella spa dell'albergo durante la mattinata di Pasqua. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Rimini, dichiarata la morte cerebrale del 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel

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San Benedetto, risucchiato dall'idromassaggio: dichiarata la morte cerebrale del ragazzino di 12 anniSAN BENEDETTO - È stata dichiarata la morte cerebrale del ragazzino di 12 anni di San Benedetto risucchiato dalla vasca dell'idromassaggio in un...

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Risucchiato dall'idromassaggio a Pennabilli (Rimini), dichiarata la morte cerebrale del dodicenne: era con la famiglia in un hotel x.com

LATINA - Il bassista pontino Andrea Montecalvo protagonista ai Glory Days: da Rimini a Torino nel segno di Springsteen. Il talento musicale pontino protagonista sulla scena nazionale. #AndreaMontecalvo #BruceSpringsteen #GloryDays #musica #Rimini http - facebook.com facebook