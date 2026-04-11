La Garbatella si è riempita di persone fin dalle prime ore di sabato 11 aprile 2026, in occasione del ritorno della serie televisiva

Il cuore pulsante della Garbatella si è trasformato, fin dalle prime luci dell’alba di questo sabato 11 aprile 2026, in un immenso punto di raccolta per generazioni di telespettatori. Davanti al Teatro Palladium, la folla che attende il cast de I Cesaroni ha creato un clima di partecipazione collettiva senza precedenti, anticipando l’attesissimo ritorno della serie previsto per il prossimo 13 aprile su Canale 5. L’attesa per incontrare i protagonisti, guidati da Claudio Amendola che oggi presenterà ufficialmente la nuova produzione denominata I Cesaroni – Il ritorno, ha spinto famiglie e giovani a occupare le strade del quartiere simbolo della fiction fin dalle ore più piccole della mattinata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garbatella in festa: folla immensa per il ritorno de I Cesaroni

Cesaroni, folla alla Garbatella per il ritorno della serie: dal 13 aprile in tvIl 13 aprile ripartono i Cesaroni, grande attesa per il ritorno dell'amata serie, questa mattina il cast alla Garbatella.

L'attesa è finita: dal 13 aprile la famiglia più famosa della Garbatella torna su Canale 5. Ma attenzione, perché al ritorno de I Cesaroni le sorprese non mancheranno, a partire dalla storica "Bottiglieria"(askanews) – I Cesaroni hanno anticipato la realtà, scherza Claudio Amendola, regista e interprete de I Cesaroni – Il Ritorno, dal 13 aprile su...

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