Chi è l’attrice e comica Lucia Ocone new entry nel cast de I Cesaroni Il Ritorno

Lucia Ocone, attrice e comica nota per le sue apparizioni televisive, è stata annunciata come nuova componente del cast della settima stagione di “I Cesaroni”, intitolata “Il Ritorno”. La stagione è prevista per aprile 2026. La sua presenza si aggiunge a quelle dei protagonisti già noti, mentre l’attesa cresce tra i fan della serie. La produzione ha confermato la partecipazione dell’attrice senza ulteriori dettagli sulla trama.

Lucia Ocone è una delle principali new entry nel cast della settima stagione de “ I Cesaroni ” (“Il Ritorno”), prevista per aprile 2026. Interpreta un nuovo personaggio femminile che crea conflitti iniziali con Giulio (Claudio Amendola), arrivando a proporre la trasformazione della storica bottiglieria in ristorante Il debutto televisivo per Lucia Ocone arriva all’inizio degli anni Novanta con Bulli e pupe, spin-off estivo di Non è la Rai. Proprio nello storico programma di Gianni Boncompagni, Lucia Ocone trova grande visibilità tra il 1992 e il 1994, dando vita a personaggi iconici come la parrucchiera Deborah Tacchia e la maga Lucia. Boncompagni intuisce subito il suo potenziale comico e la porta successivamente in Rai con il varietà satirico Macao.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è l’attrice e comica Lucia Ocone, new entry nel cast de “I Cesaroni” (“Il Ritorno”) Lucia Ocone, da ‘I Cesaroni’ a Verissimo. Nel salotto Toffanin anticipazioni della nuova serie tvLucia Ocone sarà una delle protagoniste della nuova stagione de ‘I Cesaroni’, in onda su Canale 5 a partire da lunedì 13 aprile e prima, sabato 11... Verissimo, arrivano Lucia Ocone e Claudio Amendola per lanciare I CesaroniSilvia Toffanin torna a presidiare il weekend pomeridiano di Canale 5 con due nuove puntate di Verissimo, in onda oggi, sabato 11, e domani, domenica...