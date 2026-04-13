Dopo sedici anni, Viktor Orban non ricopre più il ruolo di primo ministro in Ungheria. Al suo posto si trova Péter Magyar, un politico di 45 anni che ha guidato il partito di opposizione Tisza, finora il principale rappresentante del centrodestra più orientato verso l’Europa. Magyar è stato un fedelissimo dell’ex premier e ora si trova alla guida di un governo che rappresenta un cambiamento rispetto alla precedente amministrazione.

Dopo 16 anni è finito il regno di Viktor Orban: l’Ungheria ha un nuovo primo ministro: Péter Magyar. Ex fedelissimo dell’ormai ex premier, ha 45 anni ed è il leader di Tisza, finora il principale partito di opposizione, sempre di centrodestra ma più europeista di Fidesz. Ecco il profilo dell’uomo che ha sconfitto Orban. Viktor Orban (Ansa). Magyar è nato in una famiglia conservatrice di alto profilo. Magyar è nato il 16 marzo 1981 a Budapest, in una famiglia conservatrice dell’ élite urbana di cui Orban ha sempre rimarcato di non far parte: il nonno era un noto avvocato e conduttore tv e la madre una giurista dell’Alta corte, mentre il fratello di sua nonna – nonché suo padrino di battesimo – era l’ex presidente della Repubblica Ferenc Mádl.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Chi è Peter Magyar, l’ex fedelissimo che ha spodestato Orban

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Chi è Peter Magyar, l'avvocato 44enne che ha vinto le elezioni e messo fine all'era Orban in UngheriaPeter Magyar, leader del partito Tiszac, ha vinto le elezioni in Ungheria mettendo fine all’era di Viktor Orban dopo 16 anni.