Chi è Peter Magyar il leader del partito Tisza che ha sconfitto Orban alle elezioni in Ungheria

Peter Magyar, avvocato di 45 anni e attuale europarlamentare, è il leader del partito di centrodestra Tisza. Recentemente ha ottenuto la vittoria nelle elezioni ungheresi, segnando la fine di 16 anni di amministrazione del precedente governo guidato da Viktor Orban. La sua vittoria ha portato a un cambio di governo nel paese, con Magyar che assume ora un ruolo di rilievo nella scena politica nazionale.