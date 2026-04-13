Chi è Peter Magyar il leader del partito Tisza che ha sconfitto Orban alle elezioni in Ungheria
Peter Magyar, avvocato di 45 anni e attuale europarlamentare, è il leader del partito di centrodestra Tisza. Recentemente ha ottenuto la vittoria nelle elezioni ungheresi, segnando la fine di 16 anni di amministrazione del precedente governo guidato da Viktor Orban. La sua vittoria ha portato a un cambio di governo nel paese, con Magyar che assume ora un ruolo di rilievo nella scena politica nazionale.
45 anni, avvocato ed europarlamentare, il leader del partito di centrodestra Tisza, Peter Magyar ha vinto le elezioni in Ungheria, chiudendo l'era di Viktor Orban dopo 16 anni. Cattolico e conservatore, Magyar è stato uno dei collaboratori più stretti di Orban, fino alla rottura nel 2024 e il passaggio all'opposizione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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