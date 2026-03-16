A Roma, è arrivato Peter Thiel, noto imprenditore e fondatore di Palantir, azienda americana focalizzata sui big data e l’intelligenza artificiale. Tra gli invitati c’erano rappresentanti del settore tech e alcuni media, mentre Thiel ha parlato dell’Anticristo, attirando l’attenzione su temi legati alla sua visione e alle sue dichiarazioni pubbliche. La serata ha visto anche un pubblico interessato alle sue parole e alla presenza in città.

Sui media non si fa altro che parlare di Peter Thiel, nuova stella della Silicon Valley e creatore di Palantir, impresa americana specializzata nella verifica dei big data e nell’intelligenza artificiale. Da pochi giorni è arrivato a Roma per tenere delle lezioni sull'”Anticristo”, che per lui è rappresentato da chi frena il progresso. Interessato al transumanesimo e contrario alle ideologie ambientaliste, è stato il primo sostenitore di Donald Trump sin dalla sua discesa in campo e amico di Jd Vance, oltre che suo finanziatore. L’ azienda di Thiel ha persino sovvenzionato la costruzione della sala da ballo della Casa Bianca. Nel primo... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Peter Thiel a Roma: chi c’era e cosa ha detto l’astro nascente della Silicon Valley che parla dell’Anticristo

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