Peter Thiel a Roma | chi c’era e cosa ha detto l’astro nascente della Silicon Valley che parla dell’Anticristo

Da secoloditalia.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, è arrivato Peter Thiel, noto imprenditore e fondatore di Palantir, azienda americana focalizzata sui big data e l’intelligenza artificiale. Tra gli invitati c’erano rappresentanti del settore tech e alcuni media, mentre Thiel ha parlato dell’Anticristo, attirando l’attenzione su temi legati alla sua visione e alle sue dichiarazioni pubbliche. La serata ha visto anche un pubblico interessato alle sue parole e alla presenza in città.

Sui media non si fa altro che parlare di Peter Thiel, nuova stella della Silicon Valley e creatore di Palantir, impresa americana specializzata nella verifica dei big data e nell’intelligenza artificiale. Da pochi giorni è arrivato a Roma per tenere delle lezioni sull'”Anticristo”, che per lui è rappresentato da chi frena il progresso. Interessato al transumanesimo e contrario alle ideologie ambientaliste, è stato il primo sostenitore di Donald Trump sin dalla sua discesa in campo e amico di Jd Vance, oltre che suo finanziatore. L’ azienda di Thiel ha persino sovvenzionato la costruzione della sala da ballo della Casa Bianca. Nel primo... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

peter thiel a roma chi c8217era e cosa ha detto l8217astro nascente della silicon valley che parla dell8217anticristo
© Secoloditalia.it - Peter Thiel a Roma: chi c’era e cosa ha detto l’astro nascente della Silicon Valley che parla dell’Anticristo

Articoli correlati

Che cosa ha detto Peter Thiel nelle lezioni sull’Anticristo che sta tenendo a RomaPeter Thiel, miliardario della Silicon Valley e fondatore di Palantir, è a Roma per un ciclo di lezioni a porte chiuse su Anticristo, crisi...

Peter Thiel a Roma: il lato oscuro della Silicon ValleyRoma, 16 mar – Il punto non è che Peter Thiel tenga nella capitale una serie di lezioni riservate sull’Anticristo, né che la notizia abbia...

Tutto quello che riguarda Peter Thiel

Temi più discussi: I No Kings contro il miliardario Peter Thiel a Roma: Oligarca con le mani sporche di sangue; Sì, Peter Thiel di Palantir sarà a Roma per parlare dell’Anticristo; Il guru della tecnodestra sbarca a Roma. Peter Thiel fra Trump e l’Anticristo; Peter Thiel porta a Roma le sue conferenze sull’Anticristo. Ma non si faranno all’Angelicum.

peter thiel peter thiel a romaPeter Thiel a Roma, concluso il primo incontroSi è svolta a Palazzo Taverna, nel centro storico di Roma, la prima conferenza di Peter Thiel, il magnate fondatore di Palantir e finanziatore del movimento Maga. In base a quanto si apprende, l'incon ... ansa.it

peter thiel peter thiel a romaPeter Thiel a Roma per seminari sull'Anticristo, chi è il controverso magnate pro-TrumpPeter Thiel, il miliardario fondatore di PayPal e Palantir, è sbarcato nella Capitale per tenere lezioni private dedicate al tema dell'Anticristo, un argomento che definisce dramma importante per l'O ... msn.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.