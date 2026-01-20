L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) ha segnalato che, questa mattina, diverse sottostazioni elettriche ucraine, fondamentali per la sicurezza della centrale di Chernobyl, sono state colpite da attività militare. Di conseguenza, la centrale ha perso l’alimentazione elettrica esterna, sollevando preoccupazioni sulla stabilità e sulla sicurezza dell’impianto in un momento di tensione crescente nella regione.

L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica ( Aiea ) ha reso noto che «diverse sottostazioni elettriche ucraine, vitali per la sicurezza nucleare, sono state colpite questa mattina da un’intensa attività militare» e che la centrale di Chernobyl «ha perso tutta l’ energia elettrica esterna ». Colpite anche le linee elettriche di altri impianti nucleari. «L’Aiea sta monitorando attivamente gli sviluppi per valutare l’impatto sulla sicurezza nucleare», ha aggiunto l’Aiea citando il direttore generale Rafael Grossi. Russia’s reckless attacks threaten nuclear safety. Russia is systematically attacking Ukraine’s energy infrastructure to create blackout risks for nuclear facilities — including the Chornobyl site and other NPPs. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Allarme per la centrale nucleare di Chernobyl: cosa è successo

Leggi anche: Ucraina, allarme a Chernobyl: "La cupola della centrale nucleare non blocca più le radiazioni"

Leggi anche: Ucraina, allarme a Chernobyl: "La cupola protettiva della centrale nucleare non blocca più le radiazioni"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Magazzini pieni e tasse alte: l’allarme di Confesercenti Veneto Centrale sul commercio di vicinato; Allarme per oggetto sospetto in Ticino, isolata un’area vicino a una fermata dell’AutoPostale; Ci sono 233 migranti in pericolo in mare; Evade dagli arresti domiciliari e fa scattare l'allarme del braccialetto elettronico. Polizia di Stato denuncia 21enne pluripregiudicato bresciano. - Questura di Brescia | Polizia di Stato.

Chernobyl, allarme per la centrale nucleare: senza energia dopo i bombardamenti. A rischio anche le altre strutture in Ucraina - Il ministro degli esteri ucraino accusa: gli attacchi insensati della Russia mettono a rischio la sicurezza nucleare, è uno stato terrorista ... milanofinanza.it

Centrale Zaporizhzhia senza elettricità, rischio incidente nucleare? Allarme Kiev: «Russi irresponsabili, come a Chernobyl» - «A causa delle azioni russe, la centrale nucleare di Zaporizhzhia è senza energia da quattro giorni. È il decimo blackout per l'impianto provocato dai russi - scrive su X il ministro degli Esteri ... ilmessaggero.it

Chernobyl: Inside the Reactor That Almost Destroyed Europe

Ondata di episodi in pochi giorni nella zona centrale del quartiere di Borsano: è allarme facebook

#Meteo, le mappe EFI-ECMWF accendono l’allarme: fase di #maltempo estremo nel Mediterraneo centrale, vento e piogge fuori scala tra #Sardegna, Sicilia e Calabria x.com