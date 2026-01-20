La centrale nucleare di Chernobyl è stata ufficialmente ricollegata alla rete elettrica ucraina, secondo quanto comunicato dalle autorità di Kiev. L’operazione, completata nel pomeriggio di oggi, rappresenta un importante passo verso la normalizzazione delle attività nel sito, che rimane sotto stretta sorveglianza. Questa riattivazione contribuisce a garantire la sicurezza energetica della regione e a mantenere monitorati i livelli di radioattività nel sito.

Kiev, 20 gen. (Adnkronos) - La centrale nucleare di Chernobyl è stata ricollegata alla rete elettrica ucraina oggi pomeriggio. Lo ha dichiarato il direttore, Serguiï Tarakanov, dopo che l'Aiea aveva annunciato la chiusura dell'alimentazione elettrica esterna nella mattinata a seguito degli attacchi russi. Tarakanov in un comunicato ha precisato che la situazione attuale non rappresenta "alcuna minaccia per l'ambiente o la popolazione". Dalla supercasta al giallo Ungari. Capezzone: ecco Il Tempo di oggi e di domani . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: centrale nucleare di Chernobyl ricollegata alla rete elettrica

