Report risultati gol highlights mentre il sorteggio della Premier League dà impulso al Manchester City

Keane Lewis-Potter ha segnato di testa nel secondo tempo, regalando all'Arsenal una sconfitta che lo porta a perdere punti per la quarta volta in sei partite di Premier League. La partita al Gtech Community Stadium si è conclusa con un pareggio, ma il risultato ha fatto scivolare i Gunners a quattro punti di distanza dal Manchester City, che ha visto rafforzarsi la propria posizione grazie anche al sorteggio della Premier League che ha dato nuovo impulso ai Citizens.

2026-02-12 23:59:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l'ultima notizia pervenuta in redazione: Il colpo di testa di Keane Lewis-Potter nel secondo tempo ha assicurato all'Arsenal di perdere punti per la quarta volta in sei partite di Premier League mentre i Gunners si sono spostati di quattro punti davanti al Manchester City, secondo in classifica, resistendo al pareggio al Gtech Community Stadium. Il Brentford è alla pari! Un caratteristico lancio lungo viene completato da Keane Lewis-Potter @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.comh1aqtgIh2g — Calcio su TNT Sports (@footballontnt) 12 febbraio 2026 Il colpo di testa di Sepp van den Berg da un lancio lungo ha permesso a Lewis-Potter di annuire in modo decisivo a 19 minuti dalla fine e aumentare le speranze dei Cityzens di rivedere i Gunners dopo la vittoria casalinga per 3-0 sul Fulham per la squadra di Pep Guardiola mercoledì.