Roma su Pietralata braccio di ferro con la Soprintendenza | chiesto il completamento degli scavi archeologici

A Pietralata, a Roma, continuano le discussioni tra le autorità e la Soprintendenza riguardo ai lavori di scavo per il nuovo stadio. La scoperta di tombe, una strada e vasche a circa un chilometro dal sito previsto ha complicato ulteriormente il progetto. È stata avanzata la richiesta di completare gli scavi archeologici per garantire il rispetto del patrimonio culturale e definire i prossimi passi dell’intervento.

I pipistrelli sono ormai in archivio, il bosco quasi, dopo la recente relazione agronoma di Massimo Uniformi (presidente dell’Ordine degli Agronomi del Lazio). Adesso però è la presunta villa romana a incrociare il suo destino con il futuro stadio della Roma, quello che nelle idee del club dovrebbe nascere a Pietralata entro il 2030. Tutto questo proprio a meno di un mese dall’invio della Roma al Comune del Pfte (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica), avvenuto lo scorso 23 dicembre. Secondo la Soprintendenza di Roma, nell’area del progetto dovrebbe sorgere l’impianto ci sarebbero i resti di un’antica villa romana, una serie di cunicoli e la cisterna di un acquedotto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, su Pietralata braccio di ferro con la Soprintendenza: chiesto il completamento degli scavi archeologici Stadio della Roma, il progetto definitivo non arriva: scavi archeologici fermi e nodi irrisolti a PietralataIl progetto definitivo dello Stadio della Roma resta in stand-by, tra scavi archeologici bloccati e questioni irrisolte a Pietralata. Stadio della Roma, Pietralata riapre il fronte archeologico: chiesti nuovi scaviIl progetto dello Stadio della Roma a Pietralata si trova in una fase di aggiornamenti, con la riapertura del fronte archeologico e la richiesta di nuovi scavi. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il Brasiliano riqualifica il campetto sotto le case popolari: Chi vuole può darci una mano. Stadio della Roma a Pietralata: una villa romana ferma i lavori - Il sogno giallorosso di vedere il nuovo stadio a Pietralata rischia di incappare in un ostacolo… millenario. Resti di una villa romana, cunicoli e ... funweek.it Roma, scoperta archeologica a Pietralata: tombe, vasche e un sacello - A Pietralata scoperte vasche monumentali, tombe repubblicane e un sacello dedicato a Ercole durante scavi archeologici preventivi ... it.blastingnews.com #archeonews Nuovi scavi condotti nel suburbio di Roma, lungo via Pietralata, hanno riportato alla luce un luogo di culto, dedicato ad Ercole e alcune tombe di età Repubblicana con tracce di frequentazione risalenti al IV secolo a.C. - facebook.com facebook Roma. Archeotesori a Pietralata. Scoperte tombe, un’antica strada, due enormi vasche e un edificio di culto con sei statuette del dio Ercole I reperti di età repubblicana risalgono in gran parte al IV-III secolo a.C. Edoardo Sassi, @Corrierer x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.