Cassino scavi archeologici in corso | scoperti reperti risalenti al periodo romano antico

Nel centro di Cassino, gli archeologi stanno portando avanti gli scavi e hanno già scoperto diversi reperti che risalgono al periodo romano antico. Si tratta di oggetti che testimoniano la presenza di quella civiltà nella zona, e ora si stanno analizzando per capire meglio la storia di quel luogo. I lavori continuano e ci sono buone possibilità di fare altre scoperte importanti.

A Cassino, nel corso di scavi archeologici condotti in prossimità del centro storico, sono stati rinvenuti numerosi reperti risalenti al periodo romano antico. L'individuazione dei reperti è avvenuta durante un'operazione di scavo programmata in collaborazione tra il Parco Archeologico del Sannio e il Comune di Cassino, con l'obiettivo di esplorare le strutture sotterranee in un'area già segnalata per la presenza di resti di epoca romana. I reperti, ancora in fase di studio da parte degli archeologi, includono frammenti di ceramica decorata, monete antiche, elementi architettonici in pietra e una piccola statuetta in terracotta raffigurante una figura femminile, forse legata a riti religiosi del periodo imperiale.

