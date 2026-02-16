La cinese mi ha sportellato alla grande non mi ha dato la possibilità di giocarmi il podio | la rabbia di Arianna Fontana

Arianna Fontana si sfoga dopo una finale, accusando una concorrente cinese di averla spinta con forza e di averle impedito di lottare per il podio. Durante la gara, l’atleta italiana è stata coinvolta in uno scontro che le ha fatto perdere tempo prezioso e posizione, lasciandola frustrata e delusa. Fontana ha spiegato di aver sentito un colpo forte e di aver subito un ostacolo improvviso che ha compromesso le sue possibilità di vittoria.

“Fa rabbia perché finire così una finale è brutto”. La parola rabbia torna tante volte nelle dichiarazioni di Arianna Fontana. Lunedì 16 febbraio poteva essere il giorno della sua 14esima medaglia olimpica, record azzurro di tutti i tempi. Ma fra lei e la storia si è frapposta Kim Gong Li: il contatto con la cinese ha rovinato a Fontana la finale dei 1000 metri femminili di short track. Il programma delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 offrirà alle 35enne valtellinese altre due occasioni nei prossimi giorni: la staffetta femminile e poi i 1500 metri. Intanto però il record era lì a un passo ed è sfumato sul più bello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Arianna Fontana ha vinto una medaglia olimpica ieri sera al Forum di Assago, nonostante un problema alla lama durante la finale.

