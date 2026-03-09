Rigore negato all’Inter Cesari | È facilissimo da vedere al Var si chiama sudditanza psicologica Bergonzi | Quello di Ricci è fallo di mano

Durante la partita, l’arbitro ha negato un rigore all’Inter, suscitando diverse reazioni. Cesari ha commentato che al Var è evidente la “sudditanza psicologica”, mentre Bergonzi ha definito fallo di mano l’episodio di Ricci. A Dazn l’episodio è stato trattato rapidamente, senza coinvolgere Luca Marelli, che ha invece condiviso il parere di decisione corretta con altri ex arbitri.

A Dazn l’episodio è stato liquidato frettolosamente, senza nemmeno chiamare in causa Luca Marelli. Lui e altri ex arbitri hanno parlato di decisione giusta. I due moviolisti di Rai e Mediaset, Graziano Cesari e Mauro Bergonzi, sono invece netti sull’ episodio più contestato di Milan-Inter, il derby vinto 1 a 0 dai rossoneri: secondo la loro analisi, il tocco di braccio di Samuele Ricci era da calcio di rigore e il Var avrebbe dovuto richiamare l’arbitro Doveri. Al tavolo di Pressing, l’ex arbitro Cesari è durissimo: “Il braccio di Ricci si apre, non è congruo alla corsa: va verso il pallone e si ritrae quando viene ammorbidito. È facilissimo da vedere al Var. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

