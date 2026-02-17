Ampliamento del termovalorizzatore al confine fissata l' udienza al Consiglio di Stato

Il Comune di Rocca d’Evandro ha richiesto con fermezza la conferma della quarta linea dell’inceneritore di San Vittore, perché teme un aumento dei rifiuti in arrivo. La decisione di fissare l’udienza al Consiglio di Stato arriva dopo settimane di proteste e mobilitazioni locali. La causa principale riguarda la preoccupazione per l’impatto ambientale e la salute pubblica, che i cittadini vogliono tutelare con tutte le loro forze.

Accolta l'istanza cautelare nel ricorso presentato dal Comune di Rocca d'Evandro contro la realizzazione della quarta linea dell'impianto di San Vittore Il Comune di Rocca d'Evandro non si arrende sulla quarta linea d'incenerimento del termovalorizzatore di San Vittore e incassa la fissazione "sollecita" dell'udienza di merito dinanzi al Consiglio di Stato. La corte di Palazzo Spada, infatti, ha accolto l'istanza cautelare presentata dall'Ente casertano nel ricorso contro la Regione Lazio, il ministero per la Transizione Ecologica, l'Arpa Lazio e nei confronti di Acea Ambiente che gestisce l'impianto.