Cervaro cade da un ponteggio e muore | chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone

A Cervaro, un uomo è deceduto dopo essere caduto da un ponteggio durante i lavori in un campo sportivo. La Procura ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio per quattro persone coinvolte nell’incidente. L’incidente si è verificato in un’area destinata alle attività sportive e al momento sono in corso le indagini per chiarire le responsabilità. La decisione sulla fissazione del processo sarà presa nelle prossime settimane.