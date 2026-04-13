Cervaro cade da un ponteggio e muore | chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone
A Cervaro, un uomo è deceduto dopo essere caduto da un ponteggio durante i lavori in un campo sportivo. La Procura ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio per quattro persone coinvolte nell’incidente. L’incidente si è verificato in un’area destinata alle attività sportive e al momento sono in corso le indagini per chiarire le responsabilità. La decisione sulla fissazione del processo sarà presa nelle prossime settimane.
Massimo Guglielmo è morto sul lavoro cadendo da un'impalcatura nel campo sportivo di Cervaro. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone.🔗 Leggi su Fanpage.it
Indagine sull'alluvione 2024, chiesto il rinvio a giudizio per dieci persone: c'è l'accusa di disastro colposoQueste le richieste della Procura, mentre per altri due indagati si va verso l'archiviazione.
Affondamento dell'Audace: chiuse le indagini, si attende il rinvio a giudizio per quattro personeLe indagini della procura di Gorizia sull'affondamento, nell'estate 2024, della motonave Audace potrebbero finire a breve in tribunale.