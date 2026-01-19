Sanita’ | Rocca inaugura due nuove Case della comunita’ Morena e Tiburtino III

Oggi, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha inaugurato due nuove Case della Comunità: Morena a Ciampino e Tiburtino III a Roma. Questa iniziativa mira a rafforzare l’assistenza territoriale e migliorare l’accesso ai servizi sanitari per i cittadini, contribuendo allo sviluppo di un sistema più vicino alle esigenze della popolazione locale. L’apertura si inserisce nel percorso di potenziamento del servizio sanitario regionale.

Questa mattina, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme con il direttore generale della Asl Roma 2 Francesco Amato, ha inaugurato la Casa della Comunita’ Morena, in via della Stazione di Ciampino 31 e, in video collegamento, ha virtualmente tagliato il nastro della Casa della Comunita’ Tiburtino III di via Mozart 25. Le due strutture, ristrutturate e ammodernate grazie ai fondi Pnrr, sono state trasformate in moderni punti di riferimento sanitario e sociale integrato, pronte a offrire assistenza primaria e specialistica in un unico luogo. Al loro interno si trovano, tra gli altri, i servizi di ambulatorio infermieristico e screening oncologici; punto prelievi; Cup; ambulatori specialistici. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Sanita’: assessore Trasporti Lazio, Case comunita’ Morena e Tiburtino III importanti presidi per cittadini

L’assessore ai Trasporti del Lazio ha sottolineato l'importanza delle Case della Comunità di Morena e Tiburtino III come presidi fondamentali per i cittadini. Questi interventi dimostrano l’impegno della Giunta Rocca nel rafforzare le strutture sanitarie periferiche, migliorando l’accessibilità e la qualità dei servizi sanitari nelle aree più lontane dal centro. Un passo importante per garantire un’assistenza più vicina e efficace alle comunità locali.

Sanita’: FI, bene apertura Casa di comunita’ Tiburtino III

Il Consiglio regionale del Lazio e il Municipio IV di Roma hanno accolto con favore l’apertura della Casa di Comunità Tiburtino III, inaugurata recentemente da Francesco Rocca. Questa struttura rappresenta un passo importante per il miglioramento dei servizi sanitari nel quartiere, offrendo supporto e assistenza alla comunità locale. La collaborazione tra istituzioni e cittadini è fondamentale per garantire una sanità più accessibile e sostenibile.

