I fan speciali di Eros Ramazzotti | al concerto di Praga anche il nipotino Cesare e la figlia Aurora Un live ad alta emozione

Durante il concerto a Praga, il cantante romano ha portato sul palco anche il nipotino Cesare e la figlia Aurora, creando un momento particolare per la famiglia. La serata si è svolta tra musica dal vivo e emozioni intense, con il pubblico che ha seguito con entusiasmo l’evento. L’artista sta attualmente portando avanti un tour mondiale, coinvolgendo anche i suoi cari in questa esperienza.

Serata speciale per Eros Ramazzotti e famiglia. Il cantante romano è impegnato in un tour mondiale, che in otto mesi e mezzo lo porterà in giro per mezzo mondo, con 56 concerti in 27 paesi (Europa, Nord e Sud America) senza tralasciare l’Italia degli stadi a cominciare da quel “Meazza”, dove è atteso il 9 giugno. Ieri sera il “ragazzo nato ai bordi di periferia” è approdato alla 02 Arena di Praga, gremita per il suo live. Ad assistere allo spettacolo c’erano due fan speciali: la primogenita Aurora (nata dall’amore con Michelle Hunziker), il futuro genero Goffredo Cerza e il nipotino Cesare, che ha da poco compiuto tre anni. Aurora, 29 anni, ha condiviso alcuni video e scatti della serata, in particolare una foto in cui, abbracciata al figlio Cesare, ascolta emozionata la musica del padre.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I fan speciali di Eros Ramazzotti: al concerto di Praga anche il nipotino Cesare e la figlia Aurora. Un live ad alta emozione Leggi anche: Eros Ramazzotti duetta con la figlia Aurora Ramazzotti al concerto di Mantova (VIDEO) Duetto “al bacio” a sorpresa: Aurora Ramazzotti sul palco della data zero di papà Eros emoziona i fan – VideoEmozione per i fan di Eros Ramazzotti alla data zero del nuovo tour mondiale al PalaUnical di Mantova.