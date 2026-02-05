Venerdì si terranno i negoziati tra Stati Uniti e Iran, dopo settimane di tensioni crescenti. Le due parti si incontrano per cercare di abbassare il livello di scontro, in un momento delicato legato anche alla questione del nucleare di Teheran. Intanto, in carcere, la Premio Nobel Mohammadi sta portando avanti uno sciopero della fame per denunciare le condizioni di detenzione.

Si terranno venerdì mattina i colloqui tra Usa e Iran, nell’ottica della de escalation dopo la tensione legata anche alla questione del nucleare di Teheran. A confermare l’appuntamento, dopo il rischio che le trattative saltassero prima di iniziare, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi con un post su X. “I colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti si terranno a Mascate verso le 10 di venerdì mattina. Ringrazio i nostri fratelli omaniti per aver preso tutti gli accordi necessari”. Iran Inizio diretta: 050226 09:00 Fine diretta: 050226 23:30 09:21 050226 Premio Nobel Mohammadi ha iniziato sciopero della fame in carcere La vincitrice del premio Nobel per la pace, l’iraniana Narges Mohammadi, ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro la sua continua detenzione e le condizioni carcerarie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, venerdì i negoziati con gli Usa. Sciopero della fame della Premio Nobel Mohammadi in carcere

Approfondimenti su Iran USA

Narges Mohammadi, premiata con il Nobel per la Pace nel 2023, è una figura di spicco nel movimento per i diritti delle donne e la resistenza civile in Iran.

Narges Mohammadi, Premio Nobel per la Pace e nota dissidente iraniana, è stata nuovamente arrestata in Iran.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Iran USA

Argomenti discussi: Negoziati in bilico e minacce di Trump, ma domani in Oman USA e Iran si parleranno - Lavrov: tra Usa e Iran situazione potenzialmente esplosiva; Iran, venerdì incontro Teheran-Washington in Turchia. Nessun ultimatum da Trump sul nucleare; Negoziati USA-Iran in crisi: saltano i colloqui di venerdì e Trump minaccia Khamenei; Sale la tensione tra Usa e Iran. Venerdì i negoziati in Oman sul nucleare (Il Fatto del giorno).

In bilico i negoziati Usa-Iran, saltano i colloqui di venerdì. Trump: Khamenei dovrebbe essere molto preoccupatoI colloqui tra Stati Uniti e Iran rischiano di fallire prima ancora di cominciare. Washington, secondo fonti statunitensi ad Axios, avrebbe infatti respinto le ultime richieste di Teheran, facendo sal ... ilfattoquotidiano.it

Negoziati Iran-Usa in bilico, Teheran conferma l'incontro venerdìDopo ore di incertezza per il timore che i colloqui fossero ormai destinati al fallimento, sembra tornare in carreggiata la via diplomatica tra Stati Uniti e Iran per scongiurare un nuovo attacco amer ... ansa.it

Narges Mohammadi, attivista iraniana vincitrice del premio Nobel per la pace nel 2023, ha iniziato lo sciopero della fame nel carcere iraniano dove è rinchiusa da dicembre. Narges era stata arrestata durante la cerimonia funebre di un avvocato per i diritti civil facebook

Questa sera Taghi Rahmani, marito di Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace, ospite di @MarcoDamilan a #ilcavalloelatorre. Dalle 20.35 (o giù di lì) su @RaiTre x.com