Famiglia nel bosco i bambini mangiano e giocano con il papà Nessuno sciopero della fame

Tre bambini, che da venerdì sono ospitati in una casa famiglia a Vasto, mangiano e giocano insieme al padre. La madre, Catherine, è stata allontanata dalla struttura a causa di dissidi con gli operatori. La famiglia si trova ora separata, e non si registrano episodi di fame o carenza di cibo tra i piccoli.

I tre bambini di Catherine e Nathan, che ora vivono nella casa famiglia di Vasto senza più la mamma allontanata venerdì scorso per dissidi con gli operatori della struttura, continuano a ricevere le visite del papà, della zia e della nonna australiane con cui giocano. Anche oggi è rimbalzata la notizia di un presunto sciopero della fame del gemello maschio di 7 anni, ma da ciò che si apprende sul posto il piccolo, seppur segnato dal distacco forzato dalla mamma, sta bene e continua a mangiare. «Sono stata personalmente in visita presso la casa famiglia che ospita i tre fratellini. Ho pranzato con loro lunedì 9 e nuovamente mercoledì 11, giornata in cui era presente il padre Nathan, condividendo il pasto allo stesso tavolo e potendo quindi constatare direttamente la situazione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

