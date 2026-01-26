Centri per l’impiego di Brindisi e provincia | 35 annunci di lavoro e 80 figure ricercate

I Centri per l’impiego di Brindisi e provincia offrono attualmente 35 annunci di lavoro, con 80 posizioni disponibili in vari settori. Questi dati, riportati dall’ultimo report di Arpal Puglia, evidenziano le opportunità occupazionali presenti nel territorio e rappresentano una risorsa importante per chi cerca nuove possibilità di inserimento lavorativo.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto commercio con 25 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore industria e metalmeccanica con 21 risorse richieste BRINDISI - Sono 35 gli annunci attivi nei Centri per l'impiego del Brindisino, per un totale di 80 posti di lavoro in diversi settori produttivi del territorio, secondo l'ultimo report elaborato da Arpal Puglia. A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto commercio con 25 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore industria e metalmeccanica con 21 risorse richieste. Si inserisce in terza posizione l'ambito edilizia con 10 posizioni aperte.

