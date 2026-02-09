Cena Spettacolo Speciale Festa della Donna PINK PARTY

La serata del 8 marzo si anima con il Pink Party, la cena spettacolo dedicata alla Festa della Donna. L’evento, in esclusiva per chi ha prenotato in prevendita, si svolge alla Vic’ Street Taverna Napoletana in via G. L’atmosfera promette di essere vivace e coinvolgente, con musica e spettacolo che accompagneranno i presenti durante tutta la serata.

FESTA della DONNA 8 MARZO PINK PARTY (EVENTO ESCLUSIVO, SOLO IN PREVENDITA) VIC' STREET Taverna Napoletana Via G. Martucci, 44- NAPOLI (Chiaja) Info: 081662423 - 3356215087Pronti a brillare al "PINK PARTY"? La celebre Taverna Napoletana VIC'STREET vi regala una serata esplosiva con canzoni, danze e risate! Prenotate subito il vostro posto per questa Cena Spettacolo!"Festa della Donna" PINK PARTY e Passeggiata Teatralizzata "NAPOLI è FEMMINA" Cena Spettacolo con Musica dal Vivo: tra storie e balli, la Compagnia Artistica del VIC'STREET vi aspetta! Indossate qualcosa di rosa e lasciatevi travolgere dal divertimento!Menu Cena Spettacolo Pink Party a €37,00 (p.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Torna questa sera la 31ª edizione del 'Gufo Party', la tradizionale cena di beneficienza organizzata dall'associazione Gufo 1991 Bologna Odv.

Il Nutella Day a Nardò si avvicina, offrendo un'occasione per famiglie e bambini di partecipare a una mattinata ricca di divertimento e dolcezza.

