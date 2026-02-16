Cena con delitto in acetaia Midolini

L’acetaia Midolini ha deciso di organizzare un’ultima serata speciale dopo aver ricevuto molte richieste, portando i partecipanti in un gioco di indagini e intrighi. La cena con delitto si svolgerà giovedì 26 febbraio alle 20:00 in via delle Fornaci a Manzano, con un costo di 60 euro a persona. Durante l’evento, un gruppo teatrale guiderà gli ospiti attraverso una trama coinvolgente, creando un’atmosfera di suspense e divertimento.

Visto il grandissimo numero di richieste, abbiamo deciso di aggiungere un'ultimissima data per questa stagione!Giovedì 26 febbraio – ore 20:00Acetaia Midolini – Via delle Fornaci 1, Manzano60 euro a personaUn'esperienza immersiva tra mistero e divertimento, guidata da Anà-Thema Teatro, che vi.