Cecchini di Sarajevo indagato 64enne piemontese non risponde davanti ai pm il legale | Mai andato all’estero a combattere

Un uomo di 64 anni, originario del Piemonte, è stato interrogato dai pubblici ministeri riguardo ai fatti legati ai cosiddetti “cecchini di Sarajevo”. L’indagato, ex cacciatore e dipendente pubblico in servizio a Genova, non ha fornito dichiarazioni e ha scelto di non rispondere alle domande. Nei giorni precedenti, aveva riferito di non aver mai viaggiato all’estero per partecipare a combattimenti.

L’uomo, ex cacciatore ed ex dipendente pubblico a Genova, nelle scorse settimane aveva raccontato in alcune interviste di essere stato in Bosnia per combattere con un gruppo paramilitare serbo, pur negando di aver partecipato a “safari a pagamento” Si è avvalso della facoltà di non rispondere.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cecchini di Sarajevo, indagato 64enne piemontese non risponde davanti ai pm, il legale: "Mai andato all’estero a combattere” Cecchini Sarajevo, indagato si avvale della facoltà di non rispondere. Il legale: “Mai andato all’estero a combattere”Milano, 13 aprile 2026 – Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 64enne, residente in provincia di Alessandria, tra i quattro indagati per... Cecchini a Sarajevo, 64enne non risponde ai pm. L’avvocata: “Ha millantato racconti di amici, lui non è mai andato in Bosnia”Ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, interrogato dai pm di Milano, il 64enne della provincia di Alessandria che nei giorni scorsi...