Cecchini di Sarajevo indagato 64enne piemontese non risponde davanti ai pm il legale | Mai andato all’estero a combattere

Da ilgiornaleditalia.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 64 anni, originario del Piemonte, è stato interrogato dai pubblici ministeri riguardo ai fatti legati ai cosiddetti “cecchini di Sarajevo”. L’indagato, ex cacciatore e dipendente pubblico in servizio a Genova, non ha fornito dichiarazioni e ha scelto di non rispondere alle domande. Nei giorni precedenti, aveva riferito di non aver mai viaggiato all’estero per partecipare a combattimenti.

L’uomo, ex cacciatore ed ex dipendente pubblico a Genova, nelle scorse settimane aveva raccontato in alcune interviste di essere stato in Bosnia per combattere con un gruppo paramilitare serbo, pur negando di aver partecipato a “safari a pagamento” Si è avvalso della facoltà di non rispondere.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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