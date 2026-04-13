Durante i Olivier Awards 2026 a Londra, l’attrice ha scelto un abito con una silhouette molto appariscente, confermando la sua preferenza per look non convenzionali. La sua presenza ha attirato l’attenzione grazie alla scelta di un look che si distingue rispetto alle scelte più tradizionali. La scena si è aperta con un abbigliamento che ha sottolineato il suo stile personale.

In occasione dei Olivier Awards 2026 a Londra, Protagonista del look è stato l’abito da sera firmato Lanvin, appartenente alla collezione AI 2026-2027. Il modello, a spalle scoperte, ha messo in evidenza un colletto alto che ha incorniciato il collo con un leggero effetto arricciato, bilanciando rigore strutturale e morbidezza. Il corpetto si è aperto lateralmente in due maniche svolazzanti, leggere e dinamiche, che si sono assottigliate fino ai polsi, accompagnando il movimento con una grazia quasi teatrale. Elemento centrale del look è stato il motivo a rombi sull’addome, che ha creato un gioco di pieni e vuoti lasciando scoperto l’ombelico ed evidenziando la silhouette.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cate Blanchett ha puntato su una silhouette scenografica, ribadendo la sua predilezione per scelte stilistiche non convenzionali.

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