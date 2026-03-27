Zendaya a Roma con l'abito di Cate Blanchett | è method dressing ispirato a una tradizione portafortuna delle spose

A Roma, l’attrice Zendaya ha indossato un vestito che apparteneva all’attrice Cate Blanchett, seguendo una tradizione portafortuna delle spose. Questa scelta si inserisce nel contesto di un metodo chiamato

Zendaya ha "rubato" un abito a Cate Blanchett per rispettare la tradizione che impone alle spose di indossare qualcosa di prestato nel giorno del sì. È impegnata nel tour promozionale di un film che parla proprio di matrimonio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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