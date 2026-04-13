Catanzaro l’arte sfida il tempo | nasce un’opera che parla di assenza

A Catanzaro è stata inaugurata un’installazione artistica situata nel cuore della città, che affronta il tema dell’assenza e della memoria storica. L’opera si compone di elementi visivi e simbolici pensati per stimolare una riflessione sulla relazione tra il passato e il presente del territorio. L’installazione è stata realizzata con materiali durevoli e si inserisce nel contesto urbano, attirando l’attenzione di residenti e visitatori.

Un’installazione artistica dal forte impatto simbolico ha preso vita nel centro di Catanzaro, proponendo una riflessione profonda sul rapporto tra la memoria storica della città e la sua evoluzione contemporanea. L’opera, descritta da Nuccio Lorenti come un elemento capace di generare un respiro nel cuore del tessuto urbano, si manifesta attraverso un linguaggio fatto di suggestioni e di ciò che non viene mostrato, trasformandosi in un ponte tra le epoche. L’estetica dell’assenza e il dialogo con la materia. Al centro dell’esperienza visiva proposta da Nuccio Lorenti troviamo una linea sottile che sembra emergere direttamente dal suolo o dalle profondità marine, elevandosi per farsi voce.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro, l’arte sfida il tempo: nasce un’opera che parla di assenza Matera, l’arte sfida il tempo: nasce REMAIN(S) nei SassiNel cuore pulsante di Matera, tra i vicoli millenari che definiscono l’identità dei Sassi, è stata presentata nel tardo pomeriggio di oggi una mostra... Nasce “Vissi d’arte”, il podcast che avvicina il pubblico all’operaIl podcasting si conferma uno dei linguaggi più efficaci per raggiungere le nuove generazioni.