Opposizione a Catanzaro accusa Fiorita di parzialità in consiglio comunale

Dodici consiglieri dell’opposizione a Catanzaro hanno accusato il sindaco Nicola Fiorita di aver violato i principi di imparzialità nel consiglio comunale. Loro dicono che l’amministrazione si stia muovendo in modo parziale e chiedono chiarimenti. La polemica si apre nel momento in cui la città si prepara alle prossime decisioni importanti.

A Catanzaro, dodici consiglieri comunali dell’opposizione hanno lanciato un attacco diretto al sindaco Nicola Fiorita, accusandolo di aver violato i principi fondamentali dell’amministrazione pubblica. L’episodio si colloca in un contesto di crescente tensione politica all’interno del consiglio comunale, con i firmatari che denunciano una serie di decisioni amministrative che, secondo loro, compromettono l’imparzialità del primo cittadino. L’azione congiunta, firmata da Francesco Assisi, Lea Concolino, Antonio Corsi, Manuela Costanzo, Sergio Costanzo, Luigi Levato, Alessandra Lobello, Gianni Parisi, Francesco Passafaro, Francesco Scarpino, Stefano Veraldi e Antonello Talerico, è stata resa nota il 1° febbraio 2026, in un comunicato che mette in evidenza un’ampia serie di critiche strutturate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Opposizione a Catanzaro accusa Fiorita di parzialità in consiglio comunale Approfondimenti su Catanzaro Opposizione Furti a Foglianise, l’opposizione chiede un Consiglio comunale straordinario Cas a Vallicelle, l'opposizione chiede un Consiglio comunale aperto Il gruppo di opposizione Lista Civica Froli per Fauglia ha richiesto un Consiglio comunale aperto riguardo all’eventuale apertura di un Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) in zona Vallicelle, in seguito a un’interrogazione rimasta senza risposta e a un incontro con la Prefettura di Pisa. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Catanzaro Opposizione Argomenti discussi: Tributi, pignoramenti e cartelle a raffica: l’opposizione accusa il Comune e chiede la rottamazione; Dopo di noi… la guerra. Nervi tesi e querele incrociate al Consiglio comunale di Catanzaro; Dopo di noi … il diluvio. Il Consiglio misura le responsabilità della restituzione dei fondi. Catanzaro, scontro in Consiglio sui fondi “Dopo di noi”: confronto acceso tra Giunta e opposizione - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.