Abruzzo in festa | Collecorvino capitale della cucina casalinga lunedì la finale nazionale

Collecorvino in festa: la cucina delle casalinghe italiane sfida a colpi di ricetta. Collecorvino, in Abruzzo, si prepara a ospitare lunedì 16 febbraio la finale nazionale del campionato di cucina per casalinghe, un evento che celebra la ricchezza e la diversità delle tradizioni gastronomiche regionali. Dodici talentuose cuoche amatoriali provenienti da tutta Italia si sfideranno presso il ristorante Biancavilla, alla ricerca del titolo di campionessa d’Italia. Un palcoscenico per le tradizioni regionali. La piccola comunità di Collecorvino, incastonata nel paesaggio abruzzese, si è trasformata in un vivace centro del gusto e della tradizione culinaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

La cucina italiana, riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità, rappresenta un traguardo di grande rilievo.

